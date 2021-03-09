موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي.. والقنوات الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره الإسماعيلي، في السابعة والنصف مساء غدا الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسماعيلية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة متأثرا بتعادله منذ أيام أمام فيتا كلوب الكونغولي باستاد القاهرة بهدفين لكل منهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 24 نقطة، من 10 مباريات فقط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ16 في الجدول برصيد 10 نقاط.

قائمة الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة تواجد ناصر ماهر بعد فترة طويلة من الغياب كما عاد صلاح محسن فيما غاب عنها طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة بجانب استمرار إصابة على معلول ووليد سليمان، وكهربا للإيقاف.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني بدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

الوسط: أليو ديانج والسولية ومحمد مجدي قفشة وأجايي وحسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1