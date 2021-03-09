شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى يونج يغيب عن الأهلى أمام سبورتنج فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتغيب الأمريكى اليكس يونج ، لاعب فريق كرة السلة بالاهلى ، عن مباراة الفريق المقبلة أمام سبورتنج فى دورى السوبر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ، بعد طرده أمام سموحة فى ذهاب الجولة الخامسة من الدور الأول للبطولة، والتى خسرها الأحمر بنتيجة 88\83 .

وتم طرد المحترف الأمريكى يونج بعد أن تطاول على حكم المباراة اعتراضا على أحد القرارات التحكيمية ، ليتأكد غيابه عن الفريق الأحمر أمام سبورتنج للطرد ، على أن يحسم اتحاد اللعبة موقفه سواء بتطبيق عقوبة من عدمه.

ويحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب دورى السلة برصيد 7 نقاط بعد أن فاز فى مباراتين ، وخسر فى 3 مباريات ، وحال حفاظه على هذا المركز فى المباريات المقبلة ، يضمن المشاركة فى منافسات نصف نهائى بطولة الدورى .

ويحتل الجزيرة صدارة ترتيب فرق الدورى ، برصيد 10 نقاط ، بعد تحقيق العلامة الكاملة ، بالفوز فى 5 مباريت ، ويليه الزمالك برصيد 9 نقاط، ثم الاتحاد السكندرى برصيد 8 نقاط .