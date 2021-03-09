شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لـ" رئيس الاتحاد الافريقى المنتظر ": شكرا على منحى الفرصة التواجد مع رئيس برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الاهلى الشكر الى "بلدياته" رئيس الاتحاد الافريقى القادم موتسيبى لمنحة الفرصة للتواجد في برشلونة برفقة رئيس النادى خوان لابورتا والتعلم من الثقاقة الاسبانية .

وكتب موسيمانى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " شكراً لرئيس الاتحاد الافريقى القادم (الدكتور موتسيبي) لإتاحة الفرصة لي لقضاء بضعة أيام مع رئيس برشلونة وأكون على دراية تامة بالحياة إلى جانب كرة القدم " .

وعلى سياق أخر بدأ بيتسو موسيماني مران فريقه اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية لشرح خطة مباراته أمام الإسماعيلي غدا والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، كما أجرى محاضرة بالفيديو للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الإسماعيلي.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من ترتيب الإسماعيلي الخادع في جدول الدوري والذي لا يعبر عن مستوى الدراويش، وأكد لهم أن الإسماعيلي فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، ومباراة الغد لن تكون سهلة والفريق الأحمر سيواجه صعوبة خلالها من أجل حصد الثلاث نقاط.

كما درب موسيماني لاعبيه على كيفية تحضير الهجمات بأكثر من سيناريو، مع توقعاته بلعب المنافس على الضغط العالي من الثلث الأول لملعب الأهلي، وإعداد أكثر من سيناريو في تحضير ونقل الكرة للأمام، وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية في المباراة.



