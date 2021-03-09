شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فريق نكانا: بيراميدز فريق قوى ..ونسعى لتجميع أكبر عدد من النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كيلفين مايا قائد فريق نكانا الزامبي، إنه يشكر مسئولو نادى بيراميدز على الاستضافة الممتازة منذ القدوم الى القاهرة لمواجهة بيراميدز غدا فى أولى مواجهات دور مجموعات الكونفيدرالية

وأضاف مايا أن بيراميدز قوي للغاية ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات، مشيرا إلى أن دور المجموعات يحتاج لتجميع أكبر عدد من النقاط وهو ما سيسعى إليه فريقه في مواجهة بيراميدز القوي الذي يخوض اللقاء على ملعبه.

شدد كابتن الفريق الزامبي على أن عادة اللعب أمام فريق من شمال أفريقيا يجعل الأمور صعبة للغاية لأن طرق اللعب مختلفة تماما عن باقي كرة القدم الأفريقية.

أوضح كيلفين مايا أن بيراميدز فريق قوي ويمتلك إمكانيات هائلة ولاعبين على أعلى مستوى وبإمكانهم تحقيق لقب الكونفدرالية حيث وصلوا للنهائي في النسخة الماضية، ولكن نكانا سيعمل على تقديم أفضل ما لديه ويظهر بصورة مختلفة عما يقدمه في الدوري الزامبي.