شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفتقد رجب بكار وسيف تقا في مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو حسن المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا ، غياب الثنائي رجب بكار وسيف تقا، عن مباراة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف.

وحصل سيف تقا المدافع التونسي ورجب بكار الظهير الأيمن، على الكارت الأصفر الثالث في لقاء المصري البورسعيدي السابق في الدوري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين، مما أدى لايقافهما وغيابهما عن لقاء الزمالك.

وأشار المدرب العام لسيراميكا إلى أن الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان نجح فى تجهيز البدلاء سريعا و تعامل مع الموقف بشكل سريع، وجميع اللاعبين جاهزين وقادرين على تنفيذ كافة تعليمات المدير الفني ، وتحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.