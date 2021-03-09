شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مران الأهلي الختامي قبل مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بيتسو موسيماني المدير لفني للأهلي مران فريقه اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية لشرح خطة مباراته أمام الإسماعيلي غدا والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، كما أجرى محاضرة بالفيديو للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الإسماعيلي.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من ترتيب الإسماعيلي الخادع في جدول الدوري والذي لا يعبر عن مستوى الدراويش، وأكد لهم أن الإسماعيلي فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، ومباراة الغد لن تكون سهلة والفريق الأحمر سيواجه صعوبة خلالها من أجل حصد الثلاث نقاط.

كما درب موسيماني لاعبيه على كيفية تحضير الهجمات بأكثر من سيناريو، مع توقعاته بلعب المنافس على الضغط العالي من الثلث الأول لملعب الأهلي، وإعداد أكثر من سيناريو في تحضير ونقل الكرة للأمام، وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية في المباراة.

ولجأ موسيماني إلى الاعتماد على أكثر من لاعب في الجبهة اليسرى خلال المران الأخير للاعتماد عليه في موقعة الغد أبرزهم أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا، وإن كان بيكهام هو الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي ضد الإسماعيلي.