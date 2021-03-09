شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نكانا: هدفنا الفوز على بيراميدز.. وموقفنا فى الدورى غير مرتبط بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير الفنى لفريق نكانا الزامبى كيلفين كايندو، أن مبارة فريقه أمام بيراميدز المقرر لها غدا فى أولى مواجهات دور مجموعات الكونفيدرالية تحظى بأهمية كبيرة كونها مع منافس قوى .

وقال المدير الفنى لبطل زامبيا أن بيراميدز فريق قوى للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن فى النهاية هى مباراة يتطلع فيها فريقه للعودة إلى زامبيا بنتيجة جيدة.

شدد كيلفين كايندو على أن الدورى الزامبى قوى ويخلق منافسة قوية ومن اهم البطولات فى أفريقيا والمنافسة فيه صعبة، وهو ما يستهلك الفرق الزامبية فى القارة، خاصة وأن الدورى متاح فيه التعاقد مع لاعبين أجانب من مختلف القارة، موضحا أنه يرشح بيراميدز والرجاء البيضاوى المغربى للمنافسة على لقب الكونفدرالية فى النهاية.

مدرب نكانا قال إنه من الصعب تحقيق التوازن بين المنافسة القارية والمحلية، فى ظل عدم وجود بدلاء متاحين، مشددا على أن رحلات السفر الطويلة فى البطولات القارية تجعل اللاعبين يشعرون بصعوبة بالغة وبإجهاد واضح، مؤكدا أن الفريق افتقد للعديد من النقاط السهلة فى الدورى جعله يحتل المركز السادس عشر فى جدول الترتيب، وحاليا يسعى للعودة بقوة وتقديم المستوى المطلوب والخروج من الأزمة.