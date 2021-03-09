شكرا لقرائتكم خبر عن كساب ويحيي وعادل يقودون هجوم المحلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.:

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي حامد

خط الوسط: بسام ماهر وأحمد الندرى وأحمد الشيخ

وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها بعد 14 مباراة ، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 18 نقطة

وأعلن الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، اختيار 22 لاعبًا للسفر لمواجهة الاتحاد السكندرى وضمت القائمة 22 لاعبا هم: محمد البشبيشي، محمود رضا، محمود علاء، أحمد عادل، محمد فتح الله كماتشو، عبده يحيى، خالد الأخميمي، هشام بلحة، محمد حمدان، أحمد الشيخ، جلال العقدة، محمد عبدالقادر، أحمد الندري، محمد كارم، معتز محب، إسلام فؤاد، فرانسيس ايفري، يحيى حامد، محمد غلوش، محمد حموشة، هانى عادل.