شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه وروماريو يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين، السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي

خط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها بعد 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 أخرى وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد 17 هدفا، واستقبلت شباكهم 18 هدفا أخرى، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين بعد 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات، وخسروا في مثلها وتعادلوا في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.

وضمت قائمة الاتحاد 22 لاعبًا كالتالى: محمد صبحي وصبحي سليمان، وصبري رحيل ودايمون لوى وهشام صلاح والسيد سالم ومروان النجار وكريم يحيى وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعمار حمدى وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد و روماريو.

ويغيب عن الفريق، خالد قمر وعماد السيد ومحمد عطوة ومحمود رزق للاستبعاد لأسباب فنية وعمر الميدانى لعدم الجاهزية بعد عودته من إجازة مرضية.