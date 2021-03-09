شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل : نوعية عبدالله السعيد بدأت تنقرض في الكرة وعمار أخرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن نوعية اللاعبين أصحاب المهارات بدأت في الانقراض في الكرة المصرية ، وأخر اللاعبين المهاريين في مصر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي.

تابع محمد فضل في الاستوديو التحليلي على اون تايم سبورت ، الخاص بمباراة غزل المحلة و الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ،أن عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري من اللاعبين أصحاب المهارات في الكرة المصرية مصل مجدي أفشة لاعب الأهلي و محمد إبراهيم في سيراميكا.

أضاف عضو الجبلاية السابق أن مباراة المحلة والاتحاد السكندري ستكون صعبة على الفريقين ، ورغبة كل فريق فى تحقيق النقاط الثلاث للدخول للمنطقة الدافئة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي

خط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي خالد

خط الوسط: بسام ماهر وأحمد البنداري وأحمد الشيخ

وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها بعد 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 أخرى وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد 17 هدفا، واستقبلت شباكهم 18 هدفا أخرى، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين بعد 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات، وخسروا في مثلها وتعادلوا في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.