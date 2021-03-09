شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد أبنه أحمد.. ويعلق :"حبيب قلبى كبر سنة"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى بعيد ميلاد ابنه أحمد الموافق اليوم 9 مارس، عبر حسابه بموقع فيس بوك.

ونشر حسين الشحات،عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورا برفقة أولاده أحمد وآسر، وعلق قائلاً :"أحمد حبيب قلبي كبر سنة ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويبارك فيك أنت وآسر يارب ويخليكم ليا أنا وماما ونشوفكم أحسن الناس يارب حبايب قلبي (بودي وأوتي )9/3".



حسين الشحات عبر فيس بوك

من جانب أخر، ويخوض النجم حسين الشحات، مباراة الأهلى أمام الإسماعيلى غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القائمة.









ووضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة تواجد ناصر ماهر بعد فترة طويلة من الغياب كما عاد صلاح محسن فيما غاب عنها طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة بجانب استمرار غياب على معلول ووليد سليمان للإصابة.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما على فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري ،ورفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.