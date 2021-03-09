شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين مرشحين لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين ثلاثة لاعبين من أجل قيادة الجبهة اليسرى فى تشكيل الأهلي خلال مباراته غدا ضد الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري، في ظل غياب ثلاثي الجبهة اليسرى على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة.

ويواجه الأهلي أزمة في مركز الجبهة اليسرى بمباراة الإسماعيلي غدا بسبب غياب كل اللاعبين أصحاب القدم اليسرى عن مباراة الغد.

ويواصل علي معلول برنامج التأهيل من إصابته بشد في العضلة الخلفية منذ مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وإصابة محمود وحيد بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة فيتا كلوب الأخيرة وتأكد غيابه لكدة أكثر من شهر، بخلاف شكوى أيمن أشرف من آلام في الأنكل واستبعاده من القائمة.

وتجري المفاضلة لدى موسيماني ومعاونيه بين الثلاثي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات لقيادة الجبهة اليسرى ضد الإسماعيلي، بسبب إصابة ثلاثي الظهير الأيسر الأساسيين، باعتبار أن الثلاثي من اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب في هذا المركز، وإن كان أكرم هو الأقرب في هذا المركز أمام الدراويش غدا.

وسبق لأكرم توفيق اللعب في مركز الجبهة اليسرى من قبل، فيما سبق لحسين الشحات اللعب في هذا المركز من قبل وقت وجوده في صفوف المقاصة، حيث وظفه إيهاب جلال في عدة مراكز منها الجناحين الأيمن والأيسر والظهيرين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، وهو ما يجعله مرشحا للعب في هذا المركز، ولكن قلة اللاعبين في مركز الجناح قد تجبر الجهاز الفني على بقاؤه في مركزه والاختيار بين أكرم وبيكهام للعب في هذا المركز.

فيما يصنف بيكهام كلاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو ما يرشحه للمشاركة في الجبهة اليسرى بمبارة الإسماعيلي غدا.