شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة :30 فردا في مباراة الإسماعيلي و الأهلي فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات إلى ناديي الأهلي و الإسماعيلي يخطرهم فيه باقتصار الحضور في مباراة الغد المقرر لها السابعة و النصف مساء على مجالس إدارات الناديين فقط ، بواقع 15 فرد لكل نادي.

يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق الإسماعيلى غدا الأربعاء في إطار المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

لعب الفريقان 136 مباراة، فاز الأهلى في 70 مباراة مقابل 29 للإسماعيلى وتعادلا في 37 لقاء، سجل الدراويش 116 هدفًا بينما أحرز الأحمر 203 أهداف.

الدورى العام

لعب الفريقان 113 مباراة، فاز الأهلى في 58 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 33 لقاء، سجل الأهلى 166 هدفا مقابل 92 للدراويش.

داخل ملعب الإسماعيلى.. فاز الإسماعيلى 16 مرة وتعادلا فى 17 وفاز الأهلى 22 مواجهة.

ملعب الأهلى.. فاز الإسماعيلى في 5 وتعادل 16 وفاز الأهلى 34 مباراة.

مباريات فاصلة فاز 1 خسر 2 له 5 أهداف عليه 5 أهداف.

كأس مصر

لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلى 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا.

السوبر المصرى

لعبا مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 1/1، وفاز الأهلى بضربات الترجيح 4/ 2، والتي أقيمت يوم 9 أغسطس 2007.

البطولات الأفريقية

تواجه الفريقان في 4 مباريات فاز الأهلى في مباراتين بينما فاز الإسماعيلى مباراة وتعادلا في لقاء واحد.

البطولة العربية

لعب الفريقان مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة.