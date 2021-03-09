شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحاضر لاعبى الزمالك. وتدريب مكثف للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي للزمالك على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، فى الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين التركيز فقط في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في مشواره ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

فبما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بتقسيم الوحدة التدريبية إلى أجزاء، حيث خاض اللاعبون في البداية فقرة إطالات واحماء لبضع دقائق، وبعدها أدى الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة، ثم أعقبها وحدة تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

شارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأول مرة في المران الجماعي بعدما انهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

من ناحية أخري خاض خماسي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وشهد مران حراس المرمى بعض التدريبات البدنية الشاقة، ثم أعقبها تدريبات فنية شهدت تألق الثلاثي جنش وأبو جبل وعواد بجانب ثنائي الشباب.

وحرص عبد الحليم علي مدير الكرة على متابعة جزء من تدريب الحراس، وطالب الحراس بمواصلة التدريب بقوة والتركيز داخل الملعب فقط.