لاعب ليفربول السابق: رحيل صلاح سيضعفنا.. أتمنى بقاءه بأي شكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق، أنه لا يرغب في رحيل المصري محمد صلاح عن الريدز في الفترة المقبلة مما سيتسبب في تقليص قوة الفريق.

وأشار ميرفي في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي أكسبريس الإنجليزية، إلى أن ليفربول عليه أن يضع خطة وصفها بـ"حقيقية وجيدة" لتعويض رحيل صلاح حال حدوثه.

وقال ميرفي: "إذا قمنا ببيع أفضل هداف في ليفربول والمتربع على صدارة هدافي بريميرليج، فيجب علينا أن يكون لدينا خطة حقيقية جيدة لتعويضه".

وأكمل: "يجب على اللاعب القادم أن يكون قادرًا على الوصول لأرقام صلاح العالية وكسرها، بيع المهاجم المصري سيجعلنا أكثر ضعفًا وسنكون بحاجة للاعبين جيدين جدًا في الملعب".

واختتم: "لذلك، أنا لا أوافق على رحيل صلاح، لا أريد أن أراه يرحل عنا بأي شكل كان".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية كانت قد أشارت إلى احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول في الصيف القادم نحو أحد فريقي برشلونة أو ريال مدريد.