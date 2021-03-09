الامارات | لاعبة روسية تنهي حلم الأوكرانية سفيتولينا بلقب ثالث في "تنس دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة روسية تنهي حلم الأوكرانية سفيتولينا بلقب ثالث في "تنس دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بددت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 عالمياً، حلم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً في الفوز بلقبها الثالث في بطولة "تنس دبي"، بعدما أسقطت الروسية غريمتها الأوكرانية من الدور التمهيدي الثاني اليوم، على استاد "سوق دبي الحرة" بدبي، وفازت بها كوزنتسوفا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (2-6 و6-4 و6-1).

واحتاجت كوزنتسوفا إلى ساعة و53 دقيقة لتنهي رحلة سفيتولينا حاملة لقبي 2017 و2018، لتكون النجمة الروسية أمام فرصة المراهنة على لقب النسخة الـ 21 والحالية في "تنس دبي" المقامة حتى 13 الجاري، والبالغ إجمالي جوائزها 1.8 مليون دولار، خصوصاً أن الروسية فشلت في حصد اللقب على مدار 12 مشاركة لها في بطولات دبي رغم بلوغها النهائي في ثلاثة مناسبات أعوام 2004 و2008 و2011.

ويعتبر خروج سفيتولينا من الدور الثاني إحدى أبرز مفاجآت اليوم الذي شهد أيضا سقوطا مدوّيا للهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 5 في البطولة، و11 عالميا على يد التشيكية تيريزا مارتينكوفا المصنفة 125 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4 في ساعة و20 دقيقة.

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