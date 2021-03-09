الامارات | مخالفة "بروتوكول المباريات" تتسبب في عقوبات على النصر والشارقة والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة "بروتوكول المباريات" تتسبب في عقوبات على النصر والشارقة والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد اطلاعها على تقرير مراقب مباراة النصر واتحاد كلباء في بطولة كأس الخليج العربي، وبإجماع الآراء توجيه عقوبة الإنذار لمدرب اتحاد كلباء خورخي دا سيلفا، وتغريمه 1000 درهم لمخالفته أنظمة الجودة والسلامة خلال المباراة. وهذا بالإضافة لغرامة مالية على نادي النصر قدرها عشرة ألاف درهم نتيجة مخالفته لبروتوكول عمليات المباريات، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي والتلامس الجسدي بعد المباراة.

واطلعت اللجنة على تقرير مراقب مباراة الشارقة والنصر في دوري الخليج العربي، وقررت تغريم الشارقة 10 الآف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بسبب تجمع لاعبيه عند دائرة وسط الملعب، وغرمت النادي أيضا 10 الآف درهم، بسبب قيام أحد لاعبيه بتبادل القميص مع أحد لاعبي النصر، وهو الأمر المخالف لبروتوكول عمليات المباريات، كما فرضت الغرامة المالية ذاتها على النصر للسبب ذاته.

وغرمت اللجنة أيضاً العين 10 الآف درهم، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بدخول أحد الأفراد من غير المخولين غرفة تبديل الملابس والمناطق الرسمية بعد نهاية المباراة وذلك في دوري الخليج العربي.

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