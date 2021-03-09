الامارات | مدرب خورفكان: لن ننخدع بتراجع نتائج فريق الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: لن ننخدع بتراجع نتائج فريق الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق خورفكان البرازيلي كايو إنهم سيدخلون مباراة الشارقة في الجولة 10 لدوري الخليج العربي بكل التركيز المطلوب أمام حامل اللقب. وأكد في المؤتمر الصحافي: لن ننخدع بتراجع نتائج فريق الشارقة. وتابع: المباراة ستكون صعبة، وعلى اللاعبين استثمار النتيجة الإيجابية التي تحققت بعد الفوز على الظفرة بخماسية، ونمتلك لاعبين قادرين على مواصلة مشوار النتائج الإيجابية ونتطلع لإكمال المشوار والعودة من بنقاط الفوز.

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