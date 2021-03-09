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الامارات | مباراة ودية بين المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي للرجبي 19 الجاري بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية بين المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي للرجبي 19 الجاري بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للرجبي اليوم عن إقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطني الأول، ونظيره الإسرائيلي على ملاعب مدينة دبي في 19 الجاري، وذلك لإبراز دور في دعم العلاقات الدولية وترسيخ قيم السلام والتسامح. ووجه الاتحاد الدعوات إلى وسائل الإعلام لحضور الحدث وتغطيته مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، علما بأن تلك المباراة ستكون الأولى من نوعها التي تجمع منتخبي الإمارات وإسرائيل وجها لوجه على ملاعب الإمارات.

ولفت أمين السر العام لاتحاد الإمارات للرجبي قيس الظالعي، في تصريح صحافي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي افتراضي عن بعد خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن تفاصيل برنامج التعاون بين الطرفين، وكذلك عن موعد وصول المنتخب الإسرائيلي والجدول الزمني للمباراة الودية الأولى، وآفاق الرؤية الإستراتيجية لتطوير التعاون بين الاتحادين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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