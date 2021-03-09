شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات المجموعة الاولي لدوري مراكز الشباب بالبحر الاحمر برعاية وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت وزارة الشباب والرياضة منافسات المجموعة الأولي من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، بمحافظة البحر الاحمر والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من(٨-١٤)مارس الجاري، علي ملعب مركز شباب المينا بالغردقة.

يشارك بالمجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)،على أن يتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ٨ على مستوى الجمهورية.

انطلقت مباريات المجموعة الاولي، بمباراة منتخبا أسيوط والجيزة في المباراة الافتتاحية والتي حسمها منتخب أسيوط بهدف نظيف، ثم يلتقي في المباراة الثانية منتخبا كفر الشيخ وأسوان ضمن مباريات الجولة الاولي.

وفي مباريات الجولة الثانية بالمجموعة والتي تقام الخميس المقبل بين منتخبا الجيزة وكفر الشيخ، ومنتخبا أسيوط وأسوان، وتختتم منافسات المجموعة يوم السبت المقبل بمباريات الجولة الثالثة حيث يلتقي منتخبا أسوان والجيزة ومنتخبا أسيوط وكفر الشيخ.

حيث تم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم).

وأقيمت منافسات المجموعة الثالثة وصعد منها منتخبا القاهرة والإسماعيلية، كما أقيمت منافسات المجموعة الثانية وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية، وأقيمت منافسات المجموعة الرابعة وصعد منها منتخبا الشرقية والدقهلية.

ومن المقرر ان تقام منافسات المجموعة الاولي والأدوار النهائية للبطولة بمحافظة البحر الاحمر، علي ان يتم تحديد موعد ومكان المباراة النهائية للبطولة في نفس توقيت نهائي بطولة دوري منتخبات كرة السلة بنات في حفل مجمع للبطولتين.

يذكر ان الفرق ال١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.