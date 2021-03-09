شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر السفر للجزائر يوم 30 مارس لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى الزمالك، بعد التشاور مع البرتغالى، جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالنادى، السفر للجزائر لمواجهة فريق مولودية الجزائر، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، يوم 30 مارس الجارى، استعدادا للمباراة المقررة يوم 2 ابريل المقبل.

واستقر مسؤولو الزمالك على السفر يوم 30 من الشهر الجارى، بسبب التوقف الدولى، الذى سيخوض خلال المنتخب الوطنى الأول، مباراتين، امام كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة امم افريقيا.

ويسعى الزمالك للفوز على الترجى التونسى خلال المباراة المقبلة لتحسين وضعه فى المجموعة قبل الخروج لمواجهة مولودية، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، بعد التعادل مع مولودية الجزائر بدون اهدف فى القاهرة، ثم التعادل مع تونجيت بدون اهداف فى السنغال، ثم الخسارة من الترجى فى تونس بنتيجة 3-1.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا الخميس المقبل فى الدورى العام.