شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يسعى لتحصين السيد سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، لتجديد التعاقد مع السيد سالم، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

ويسعى النادي السكندري، لتجديد التعاقد مع السيد سالم، والذي ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب هذا الموسم.

وينوي محمد مصيلحي، عقد جلسة مع السيد سالم، خلال فترة توقف الدوري المقبلة، لحسم ملف تجديد التعاقد معه في الفترة الجارية.

يذكر أن اللاعب صاحب ال33 عامًا، انضم لصفوف الاتحاد السكندري في يناير 2019، قادمًا من فريق وادي دجلة، لمدة موسمين ونصف الموسم.