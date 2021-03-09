شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للاعبى الزمالك تحت إشراف بيدرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بتقسيم الوحدة التدريبة إلى أجزاء، وخاض اللاعبون في البداية فقرة إطالات واحماء لبضع دقائق، وبعدها أدى الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة، ثم أعقبها وحدة تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.