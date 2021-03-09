شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس الزمالك وعبد الحليم يحفز الثلاثة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض خماسي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وشهد مران حراس المرمى بعض التدريبات البدنية الشاقة، ثم أعقبها تدريبات فنية شهدت تألق الثلاثي جنش وأبو جبل وعواد بجانب ثنائي الشباب.

وحرص عبد الحليم علي مدير الكرة على متابعة جزء من تدريب الحراس، وطالب الحراس بمواصلة التدريب بقوة والتركيز داخل الملعب فقط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا يوم الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.