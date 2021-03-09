شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش»: مستعد للبقاء مع ميلان موسمًا آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالى، أنه مستعد للبقاء فى الروسونيرى موسمًا آخر.

وقال إبراهيموفيتش فى تصريحات لقناة «راى سبورت»: «أنا زلاتان، أشعر بالمسؤولية وبأننى قائد، هذا الفريق هو الوحيد الذى جعلنى أشعر بالسعادة، أريد أن أتعلم وأن أكون مرشدًا». وأضاف: «أردت أن أكون مع الفريق فى فيرونا رغم الإصابة، شعرت بذلك من داخلى، عندما أقضى يومًا بدونهم فهذا يشبه البقاء بدون أبنائى». وعن بقائه فى ميلان، علق إبراهيموفيتش: «لا أعرف، فلنرى ما سيحدث، الأمر فى يد باولو مالدينى، إذا أراد ذلك فأنا مستعد».

وزاد: «الموسم مازال طويلاً، وهناك العديد من المباريات المتبقية، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز».

يذكر أن اللاعب صاحب الـ39 عامًا انتقل إلى صفوف ميلان، فى يناير 2020، قادمًا من فريق لوس أنجلوس جالاكس الأمريكى، وظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع الفريق الإيطالى، حيث لعب هذا الموسم 21 مباراة فى مختلف البطولات، أحرز خلالها 16 هدفًا وصنع هدفين.