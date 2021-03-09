شكرا لقرائتكم خبر عن «ديل بييرو»: إبقاء «رونالدو» على مقاعد البدلاء قرار ذكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس السابق، أن أندريا بيرلو، المدير الفنى للسيدة العجوز، كان ذكيًا فى إبقاء كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مباراة لاتسيو.

وتمكن يوفنتوس من الفوز 3-1 على لاتسيو، السبت الماضى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، فى الجولة 26 من الكالتشيو.

وقال ديل بييرو، فى تصريحاته لشبكة سكاى سبورت إيطاليا: «لم أتوقع رد فعل اليوفى، لأن الفريق عانى جسديًا خلال الأسابيع القليلة الماضية». وأضاف «لاتسيو بدأ المباراة بشكل رائع، لكن يوفنتوس قاوم وقاتل للعودة، هذا خبر رائع بالنظر إلى مباراتهم القادمة ضد بورتو».

وتابع «سيحتاج يوفنتوس إلى مباراة مثالية، هدف كييزا قلب الأمور لصالح يوفنتوس».

وشدد «لكن إذا حافظ على بورتو على نفس القوة التى ظهر بها فى مباراة الذهاب، سيكون الأمر صعبًا على البيانكونيرى». وعن إجلاس الدون على دكة البدلاء، علق ديل بييرو: «خطوة ذكية من بيرلو واللاعب. يوفنتوس فاز دون 6 لاعبين أساسيين، حصلوا على الراحة، ولذا فهم مستعدون للعب بقوة».