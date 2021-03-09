شكرا لقرائتكم خبر عن «توتنهام» يحقق أرقامًا خرافية هذا الموسم مع «سبشيال وان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات توتنهام ثانى فريق فى الدوريات الخمسة الكبرى فى أوروبا يصل إلى 100 هدف، بجميع المسابقات هذا الموسم، بعد فوزه 4-1 على كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى، الأحد الماضى، ليمنح مدربه جوزيه مورينيو فرصة للرد على منتقديه، الذين يتهمونه بتقديم أداء دفاعى بحت.

وقبل مسيرة انتصاراته الـ3 المتتالية الحالية فى الدورى، كان توتنهام يتراجع فى الترتيب وأصبحت أساليب مورينيو الخططية موضع تدقيق.

لكن الفوز 4- صفر على بيرنلى الأسبوع الماضى ثم الانتصار على بالاس، وهى مباراة تعاون فيها هارى كين وجاريث بيل بطريقة رائعة ليسجل كل منهما هدفين، أعادا توتنهام إلى المركز السادس والمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبى.

وقال مورينيو للصحفيين ساخرًا: «إذا كانت الإحصاءات التى وصلتنى سليمة، وهى أننا سجلنا 100 هدف هذا الموسم، فهذا شىء لا بأس به بالنسبة لفريق دفاعى وسلبى للغاية».

وتنتظر توتنهام مواجهة فى ثمن نهائى الدورى الأوروبى أمام دينامو زغرب، الخميس، ثم قمة شمال لندن أمام أرسنال. كما يتطلع توتنهام إلى نهائى كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتى مع عودة موسمه للحياة.

جوزيه مورينيو - صورة أرشيفية

وهزَّ بيل الشباك بعد 25 دقيقة لكن بالاس عادل النتيجة بضربة رأس من كريستيان بنتيكى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وقبل عدة أسابيع كان هذا الهدف ربما يؤثر على فريق مورينيو، لكنه رد بقوة وأعاده بيل إلى المقدمة قبل أن يسجل كين هدفا رائعا، ثم اختتم الرباعية بضربة رأس بعد تمريرة من سون هيونج مين.

وأضاف المدرب البرتغالى متحدثًا عن الثنائى كين وبيل: «كان هدفًا رائعًا.. عندما رأيت الكرة تترك قدميه علمت أنها ستدخل المرمى، بيل بحاجة للاستمتاع بالحديث الإيجابى عنه بعد تشكيك الجميع فى قدراته خلال النصف الأول من الموسم، يلعب جيدًا جدًا، ويبذل جهدًا كبيرًا مع الفريق».

والنادى الوحيد الآخر الذى وصل إلى 100 هدف هذا الموسم فى بطولات الدورى الخمس الكبرى فى أوروبا هو بايرن.