شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرينا وليامز» تساند «ميجان» لمواجهة العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة، سيرينا وليامز، إنها تدرك ما تعرضت له ميجان، زوجة الأمير البريطانى هارى، من ألم وقسوة، بعدما اتهمت العائلة المالكة فى بريطانيا بالعنصرية.

وأوضحت ميجان، فى مقابلة مع مذيعة التليفزيون الشهيرة أوبرا وينفرى، بثت على شبكة سى بى إس، أن العائلة المالكة شعرت بالقلق من سمرة لون بشرة ابنها قبل أن يولد.

وأضافت ميجان، المولودة لأم سوداء وأب أبيض، وتبلغ من العمر 39 عامًا، إنها فكرت فى الانتحار بعد زواجها من الأمير فى 2018.

وبعد بث المقابلة، قالت سيرينا، وهى رياضية سوداء حصلت على 23 لقبًا فى البطولات الأربع الكبرى للتنس، إن ميجان علمتها «معنى أن يكون المرء نبيلا فعليا».

وانتقدت سيرينا بعض وسائل الإعلام التى تقلل من شأن الملونين، وأكدت على ضرورة التصدى لمثل هذه الممارسات. وأضافت أن التعرض للظلم والمعاناة بصورة مستمرة يكون له تأثير مروع على الصحة النفسية ونتائج خطيرة.

وكشف الزوجان أيضًا أن ميجان، الحامل فى طفلهما الثانى، ستنجب بنتا الصيف المقبل. وقالت سيرينا: «أريد أن تعيش ابنة ميجان وابنتى وابنتكم فى مجتمع يسوده الاحترام».

على جانب آخر، ودعت لاعبة التنس الألمانية لورا سيجموند منافسات بطولة سوق دبى الحرة مبكرا، بعدما تغلبت عليها الروسية أنستازيا بوتابوفا 6 / 3 و6 / 2 ضمن منافسات الدور الأول. وتأهلت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور الثانى بالفوز على أون شوو ليانج 6 / 1 و6 / 1، كما تغلبت الكازاخستانية إلينا رايباكينا على الصينية سيساى تشينج 6 / صفر و6 / 4.