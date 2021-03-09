شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي جدة» يُنهي قضية يوسف البلايلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت إدارة أهلى جدة في إغلاق ملف قضية الجزائرى يوسف البلايلى، لاعب الفريق السابق، بالتسوية دون تكليف النادى أي تبعات مالية، إضافة إلى إعادة مليون و600 ألف يورو إلى خزانة النادى يدفعها اللاعب.

وذكرت صحيفة «الرياضية» أن الطرفين اتفقا على إسقاط الدعويين المرفوعتين من كل جانب، مقابل تسوية تضمن عدم مطالبة اللاعب قضائيًا بأى رواتب مستقبلًا، وإعادة جزء من مقدم العقد وبعض الرواتب، ما مجموعه مليون و600 ألف يورو، على ألا يطالب أهلى جدة باستعادة كامل العقد.

وكان البلايلى قد رفع قضية فسخ عقد من طرف واحد بداعى عدم تسلم رواتبه، قابلتها إدارة عبدالإله مؤمنة بقضية أمام الفيفا، تشكو فيها من عدم حضور اللاعب في مواعيده المحددة، وأرفقتها بصور من تذاكر السفر والحجوزات التي حددها النادى للاعب.

وفى ظل المراسلات القانونية بين الأطراف، رأى محامو الجانبين أن التسوية أفضل حل، وأن المضى في التقاضى سيكلف الجانبين مبالغ مالية عالية.