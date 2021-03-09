شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك لتصحيح الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا.

وركز باتشيكو خلال المران على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص السهلة، كما شهد التدريب تركيز باتشيكو على بعض الجوانب الفنية لتطبيقها خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.