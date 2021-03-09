شكرا لقرائتكم خبر عن حازم وحفني يشاركان فى المران الجماعى للزمالك وشيكابالا يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وتعافى حازم إمام من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، أداء برنامجه التأهيلي، ويعاني شيكابالا من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة. وأدى شيكابالا تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بالفريق.

كما شارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأول مرة في المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وأنهى أيمن حفني برنامجه التأهيلي الذي خضع له منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.