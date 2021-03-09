شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام بيراميدز ونكانا يؤدي تدريباته بالدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى طاقم حكام مباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا تدريباته بملعب الدفاع الجوي استعدادا للقاء الهام.

ويدير المباراة الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.

ووصل الحكام إلى القاهرة صباح اليوم، لإدارة المباراة الهامة، المحدد لها السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.