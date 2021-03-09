شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة لأهم المباريات المحلية والعالمية ليوم الأربعاء 10 مارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع المباريات المثيرة غدًا الأربعاء، الموافق 10 مارس 2021، محليًا وعالميًا. على الصعيد المحلي، وتترقب جماهير النادي الأهلي، المباراة المثيرة أمام الإسماعيلي، في السابعة والنصف مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، ولن يتعرض للهزيمة، أحرز لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.
في حين يحتل الاسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض الهزيمة في 6 مباريات، أحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.
وأوروبيًا، سيكون محبي ومتابعي النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة من مساء غدًا الأربعاء، على موعد مع مباراة ليفربول الإنجليزي مع لايبزيج الألماني، في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان ليفربول حقق الفوز في مباراة الذهاب، التي اقيمت في ألمانيا بهدفين نظيفين. كما سيستضيف فريق برشلونة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاشرة من مساء غدا الأربعاء، ضمن مباريات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف. وعلى الصعيد الإفريقي، سيواجه فريق بيراميدز فريق نكانا ريد ديفلز الزامبي، في السادسة مساء، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية
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