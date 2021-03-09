شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة لأهم المباريات المحلية والعالمية ليوم الأربعاء 10 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع المباريات المثيرة غدًا الأربعاء، الموافق 10 مارس 2021، محليًا وعالميًا. على الصعيد المحلي، وتترقب جماهير النادي الأهلي، المباراة المثيرة أمام الإسماعيلي، في السابعة والنصف مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، ولن يتعرض للهزيمة، أحرز لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

في حين يحتل الاسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض الهزيمة في 6 مباريات، أحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.

وأوروبيًا، سيكون محبي ومتابعي النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة من مساء غدًا الأربعاء، على موعد مع مباراة ليفربول الإنجليزي مع لايبزيج الألماني، في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول حقق الفوز في مباراة الذهاب، التي اقيمت في ألمانيا بهدفين نظيفين. كما سيستضيف فريق برشلونة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاشرة من مساء غدا الأربعاء، ضمن مباريات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف. وعلى الصعيد الإفريقي، سيواجه فريق بيراميدز فريق نكانا ريد ديفلز الزامبي، في السادسة مساء، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية