شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تدخل وزير الرياضة لحل أزمة الشرط الجزائي لكارتيرون وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر بوزارة الرياضة أن الجلسة الاخيرة التى عقدها فاروق نجم نادي الزمالك السابق، جعفر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم خلالها الاتفاق علي رحيل البرتغالي باتشيكو عن تدريب الفريق وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي بناء علي التوصية التى قدمها فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن فاروق جعفر أطلع وزير الرياضة علي وجود شرط حزائي مليون دولار في عقد كارتيرون وطلب منه التدخل وديا مع المسوولين في السعودية والتعاون السعودي لحل ازمة الشرط الجزائي او مساعدة النادي في تحصيل هذا المبلغ لسداده للنادي السعودي.

واقترب كارتيرون من الانضمام للقيادة الفنية للزمالك بعد توجيه وموافقته علي العودة.