شكرا لقرائتكم خبر عن أمور تغيرت في الأهلي منذ غياب كريم ندفيد.. 5 ألقاب وبرونزية ‏عالمية و9 صفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مسلسل الاصابات اللعينة يضرب كريم وليد الشهير بـ"ندفيد"، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، حيث تجددت معاناته من إصابة الركبة أمس الاثنين.

صاحب الـ 23 عاماً، استمر في الغياب عن الملاعب لمدة 23 شهراً قابلين للزيادة عقب تجدد اصابته برشح في الركبة، وسط أنباء عن إمكانية اعتزال اللاعب الساحرة المستديرة بسبب شبح الاصابات.

ليبقى غياب ندفيد قرابة عامين، يطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب بين أنصار النادي الأهلي، حول أزمة اصابات اللاعب وعدم وجود حل جذري للأمر.

ندفيد ظهر لاعباً مؤثراً للغاية خلال أخر موسم خاضه بقميص الأهلي في المباريات الرسمية قبل الاصابة اللعبنة، بتسجيل 7 أهداف مؤثرة وصناعة هدفين، فضلاً عن واجبات دفاعية مميزة من حيث الأرقام.

نستعرض من خلال التقرير التالي 6 أمور تغيرت في الأهلي خلال عامين من غياب كريم وليد "ندفيد"، وبالتحديد منذ العاشر من أبريل من عام 2019 وهو تاريخ أخر مباراة خاضها اللاعب بقميص الأهلي أمام مصر المقاصة، وحتى الاّن.

كريم ندفيد - صورة أرشيفية

4 تتويجات وبرونزية كأس العالم للأندية

فات كريم ندفيد 5 ألقاب عانقها الأهلي خلال عامين من غيابه عن الملاعب، بواقع لقبين للدوري الممتاز واّخر بكأس مصر واّخر بالسوبر المحلي، فضلاً عن تتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وبرونزية تاريخية ثانية في تاريخ النادي في كأس العالم للأندية بفبراير الماضي، لتحرم الإصابة اللاعب من سجل رائع من الألقاب والتتويجات داخل قلعة التتش.

3 مدربين يتناوبون على الأهلي

الاصابة التي ضربت كريم ندفيد في مباراة الأهلي والمقاصة في العاشر من أبريل قبل عامين كان خلالها الأورجواني مارتن لاسارتي هو من يقود الأهلي فنياً، ورحل بعدها بـ 4 شهور، ليعلن النادي تولي السويسري رينيه فايلر المهمة الفنية للنادي قبل رحيله في أكتوبر من عام 2020 وحضور الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لخلافته بعد الاعتذار عن مهمته في صن داونز.

9 صفقات جديدة في الأهلي ورحيل 6 نجوم

أبرم الأهلي في غياب كريم ندفيد خلال رحلة العلاج الطويلة 8 صفقات بالتعاقد مع كل من الزامبي والتر بواليا والمغربي بدر بانون والمالي أليو ديانج، وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم كهربا والسنغالي أليو بادجي والمدافع محمود متولي، وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة وأحمد رمضان بيكهام، في حين رحل عن الأهلي 5 لاعبين في مقدمتهم رمضان صبحي عقب نهاية اعارته ورفض تجديد عقده، كذلك القائد حسام عاشور والجناح أحمد الشيخ والجوكر أحمد فتحي والمهاجم المغربي وليد أزارو بشكل نهائي عن النادي الأحمر، بالاضافة إلى الحارس شريف إكرامي، مع إعارة بعض النجوم الأخرى وعودة غيرهما من المعارين لأندية أخرى.