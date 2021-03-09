شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص ليفربول فى التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية المواجهة المثيرة ، بين ليفربول الانجليزى ولايبزيج الالماني والمقررة في العاشرة من مساء غدا الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويسعى ليفربول، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، لغسل أحزانه المحلية، بتحقيق الفوز على الفريق الألماني، لإعادة الثقة للاعبيه مرة أخرى، وذلك بعد تعرضه للخسارة في أخر مباراتين في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وفولهام بهدف نظيف.
ويحتاج فريق ليفربول لتحقيق الفوز أو التعادل أو الخسارة بهدف، لكي يتأهل إلى الدور المقبل للبطولة، وذلك بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا، الشهر الماضي.
ويدخل ليفربول المباراة، وسط العديد من الأزمات التي تلاحق الفريق هذا الموسم، بابتعاده عن المنافسة على لقب. الدوري الإنجليزي، بعد خسارته في 7 مباريات، فضلا عن أزمة النجم المصري محمد صلاح، بإعلان رغبته في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري، مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل جدرانه، وذلك حسبما أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
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