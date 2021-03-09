شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص ليفربول فى التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية المواجهة المثيرة ، بين ليفربول الانجليزى ولايبزيج الالماني والمقررة في العاشرة من مساء غدا الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، لغسل أحزانه المحلية، بتحقيق الفوز على الفريق الألماني، لإعادة الثقة للاعبيه مرة أخرى، وذلك بعد تعرضه للخسارة في أخر مباراتين في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وفولهام بهدف نظيف.

ويحتاج فريق ليفربول لتحقيق الفوز أو التعادل أو الخسارة بهدف، لكي يتأهل إلى الدور المقبل للبطولة، وذلك بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا، الشهر الماضي.

ويدخل ليفربول المباراة، وسط العديد من الأزمات التي تلاحق الفريق هذا الموسم، بابتعاده عن المنافسة على لقب. الدوري الإنجليزي، بعد خسارته في 7 مباريات، فضلا عن أزمة النجم المصري محمد صلاح، بإعلان رغبته في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري، مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل جدرانه، وذلك حسبما أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.