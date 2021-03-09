شكرا لقرائتكم خبر عن غياب معلول وعودة ناصر ماهر .. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما على فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.