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كلوب: لن أتولى تدريب المنتخب الألماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

استبعد مدرب يورغن ​كلوب​ إمكانية استبدال يواكيم ​لوف​ كمدرب لألمانيا هذا الصيف.

وذلك بعد أن أعلن لوف، الثلاثاء، قراره التنحي عن منصب مدرب ألمانيا بعد بطولة أوروبا، التي تقام في نهاية الموسم.

وقال كلوب: "هل أنا متاح لوظيفة المنتخب الوطني في الصيف؟ لا. بعد الصيف، لا. لقد قام لوف بعمل مذهل لسنوات عديدة. هناك الكثير من المدربين الألمان الجيدين".

وأضاف: "قلت للتو ما كنت سأقوله عندما يذكرون أسماء من ضمنها اسمي. قلت لا، هذا أو بعد هذا الصيف، مهما كان، لن أكون متاحًا كمدرب محتمل لمنتخب ألمانيا. لدي ثلاث سنوات متبقية في ليفربول. إنه بيان بسيط. توقع عقدًا وتحاول الالتزام بهذا العقد، أليس كذلك؟"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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