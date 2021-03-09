كلوب: لن أتولى تدريب المنتخب الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

استبعد مدرب ليفربول يورغن ​كلوب​ إمكانية استبدال يواكيم ​لوف​ كمدرب لألمانيا هذا الصيف.



وذلك بعد أن أعلن لوف، الثلاثاء، قراره التنحي عن منصب مدرب ألمانيا بعد بطولة أوروبا، التي تقام في نهاية الموسم.

وقال كلوب: "هل أنا متاح لوظيفة المنتخب الوطني في الصيف؟ لا. بعد الصيف، لا. لقد قام لوف بعمل مذهل لسنوات عديدة. هناك الكثير من المدربين الألمان الجيدين".

وأضاف: "قلت للتو ما كنت سأقوله عندما يذكرون أسماء من ضمنها اسمي. قلت لا، هذا أو بعد هذا الصيف، مهما كان، لن أكون متاحًا كمدرب محتمل لمنتخب ألمانيا. لدي ثلاث سنوات متبقية في ليفربول. إنه بيان بسيط. توقع عقدًا وتحاول الالتزام بهذا العقد، أليس كذلك؟"