’’بنات كتير بتجري ورا العيال اللي عامله متدينة‘‘.. ميدو يثير الجدل بتعليقه على واقعة متحرش الأطفال.. ويشتبك مع المغردين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على واقعة تحرش شاب بطفلة داخل عقار سكني بمنطقة المعادي.

وقال ميدو، عبر حسابه بتويتر: "بنات كتير بتجري ورا العيال اللي عامله متدينه واول يوم يخرج معاكي يشغلك قرأن في العربيه والسبحه والمصحف في العربيه وفي النص يشغلك اغنيتين علشان يبينلك انه معتدل اجري من الواد ده! ده هيبقى كابوس حياتك!! ده اللي هيضربك وهيتجوز ٢ عليكي وكله بالحلال!!".

وأثارت تغريدة ميدو جدلا بين متابعيه، وتعرض لانتقادات حادة بسببها، مما دفعه للاشتباك كلاميا مع المغردين.

يشار إلى أن الشاب المتحرش يضع صورا له على حسابه بالفيس بوك، أثناء زيارته للكعبة المشرفة، فضلا عن الآيات القرآنية والأحاديث التي كان ينشرها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي.

وذكر موقع "مصراوي" أنه تبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة، وتم ضبطه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

كما أظهر الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم عن الوقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق.

هاشتاج متحرش الأطفال يتصدر تويتر

ودشن نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج بعنوان #متحرش_الأطفال، وذلك بعد تداول فيديو للمتهم وهو يتحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل أحد عقارات المعادي.

وكتب ناشط تغريدة قال فيها: "للعبد سِتْرٌ بينه وبين الله، وسِتْرٌ بينه وبين النَّاس، فمن هتك السِّتْر الذي بينه وبين الله هتك الله السِّتْر الذي بينه وبين النَّاس.. #متحرش_الأطفال".

وعلّق آخر قائلاً: "كارثة متحرش طفلة المعادى أثبتت أهمية كبرى لتركيب كاميرات المراقبة في كل مكان".

وقال ناشط آخر: "كل الحب والدعم والتقدير للست الشجاعة الجدعة التي خرجت وقررت ما تسكتش ضد متحرش الأطفال".

كما علقت إحدى المتابعات قائلة: "لقد نفذ رصيدك من الستر".

وطالب رواد موقع التواصل بضرورة وجود قوانين رادعة في موضوع التحرش، مشددين على ضرورة أن يتم تناول هذا الفيديو إعلامياً بشكل مكثف لعلها تكون عبرة لضعاف النفوس والإيمان.

الإفتاء تعلق

من جانبها، علقت دار الإفتاء المصرية، على واقعة تحرش شاب بطفلة داخل عقار سكني بمنطقة المعادي.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية فى المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة.

وأضافت الدار تحت هاشتاج :" #المتحرش_بالأطفال_مجرم": "وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة؛ وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين.

محمد هنيدي يعلّق

كما علّق الفنان محمد هنيدي على واقعة التحرش بطفلة داخل أحد عقارات منطقة المعادي.

ونصح هنيدي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، بعدم مشاهدة مقطع الفيديو المتداول للمتحرش بطفلة المعادي، موضحا أنه مرعب لدرجة مخيفة.

وأضاف الفنان أن الحسنة الوحيدة بالفيديو هو إظهار وحش من وسط وحوش كثيرة تعيش بيننا، متخفياً بوجه "بلاستيك" وصفات بشعة - على حد تعبيره-.

وقدم "هنيدي" الشكر للشرطة المصرية على سرعة القبض عليه.