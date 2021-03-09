شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعود للمشاركة في مباريات الأهلي بعد غياب 87 يوما.. وصلاح بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ناصر ماهر لاعب الأهلي للمشاركة في مباريات فريقه بدءا من مواجهة الغد ضد الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري، بعد تواجده في القائمة المختارة للسفر إلى الإسكندرية وخوض مباراة الغد على استاد برج العرب.

وغاب ناصر ماهر عن الأهلي قرابة ثلاثة شهور بسبب إصابته بخلع في الكتف منذ المشاركة في مباراة فريقه بفاتاحية الموسم الحالي ضد المقاصة، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف ، وهي المباراة التي أقيمت يوم 13 ديسمبر الماضي، لتصل مدة غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات لمدة 87 يوماً.

وأجرى ناصر ماهر عملية جراحية استلزمت تثبيت الكتف والخضوع لفترة تأهيل قرابة شهرين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، ومن ثم جاهزيته للمشاركة في المباريات، حيث تدرج اللاعب في فترة التأهيل وشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي حتى المشاركة في التقسيمة الجماعية بشكل طبيعي، ويصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي غدا.

فيما يعود صلاح محسن للمشاركة في المباريات الرسمية لفترة طويلة منذ آخر مشاركة له ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الماضي حيث يغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه لمدة 30 يوما كاملة.

واشتكى صلاح محسن من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي التي تسببت في غيابه عن مباريات فريقه ضد كلا من بالميراس البرازيلي بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية ومباريات المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيان ومباراة طلائع الجيش بالدوري.