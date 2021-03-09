شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف عن الانضمام لمنتخب مصر: "قريبا إن شاء الله".. ولقاء الخميسى تدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة عن أمنيته للانضمام لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع مستواه بشكل ملحوظ، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة لعلم مصر، مصحوبا بتعليق : "قريباً إن شاء الله".



عبد المنصف

ومن جانبها، حرصت زوجته النجمة لقاء الخميسى، على دعمه، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة لقطات تظهر تألق عبد المنصف في مباريات الدوري المصري الأخيرة، وعلقت علي الفيديو قائلة :"أوسة.. منتخب مصر".

وأصبح محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، متخصص فى إضاعة النقاط على كبار فرق الدورى، حيث يتألق "أوسة" بشكل لافت للأنظار خلال مواجهة الكبار، وعبد المنصف يبلغ من العمر 44 عاما، لكنه لا يزال يقدم مستويات قوية جدا فى حراسة المرمى، ويمتلك خبرات كبيرة من خلال مسيرته على مدار تاريخه الكروى، حيث إنه لعب لأندية الزمالك والجونة وإنبى وأخيرا وادى دجلة، مما أثقل أداؤه فى الساحرة المستديرة، على الرغم من تقدمه فى العمر.

عبد المنصف نجح فى تحقيق رقم قياسى خلال الموسم الحالى، بعدما نجح فى تعطيل كلاً من الأهلى والزمالك والإسماعيلى وبيراميدز، وحرمهم من حصد الثلاث نقاط خلال مواجهاتهم مع وادى دجلة.

فى كل مباراة يخوضها الفريق الدجلاوى أمام أحد هؤلاء الفرق يظهر عبد المنصف فى وضع "المنقذ" والذى يتصدى لسيل الهجمات التى تشن على مرماه وينجح فى قيادة فريقه لبر الأمان واقتناص نقطة التعادل من المنافس الشرس.

فى بداية الموسم نجح عبد المنصف فى قيادة فريقه للتعادل السلبى مع الأهلى فى الجولة الخامسة من عمر المسابقة، ليفقد المارد الأحمر أول نقطتين فى صراع مسابقة الدورى.