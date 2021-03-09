شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الريشة الطائرة يتأهل لبطولة العالم للفرق بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة فى التأهل لبطولة كأس العالم للفرق والمقرر إقامتها الصيف المقبل بالصين.

جاء صعود "الفراعنة" لنهائيات البطولة عقب تصدرهم للتصنيف القاري في التصنيف العالمي لكل المسابقات "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

ويعد هذا التأهل من ضمن سلسلة النجاحات التي قدمها الاتحاد المصري للريشة الطائرة عقب فوز منتخب السيدات ببطولة إفريقيا والتي احتضنتها مصر فبراير من العام الماضي وصعوده للمرة الأولى لنهائيات بطولة العالم التي كان من المقرر إقامتها بالدنمارك قبل أن يتم تأجيلها بسبب اجتياح فيروس كورونا.

وينتظر اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي تحديد الموعد النهائي لبطولة كأس العالم للمنتخبات حتى يتثنى له إعداد المنتخب بشكل مميز يليق باسم مصر.