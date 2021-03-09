شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يونيو انطلاق كأس مصر لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد رفع الأثقال، تحديد يوم 25 يونيو المقبل لانطلاق مسابقة كأس مصر للعمومي للكبار للموسم المحلى 2020 / 2021، فى ظل قرار عودة النشاط والحياة للعبة بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد .

فيما تقام بطولة الجمهورية لهذا الموسم للكبار و تحت 20 سنة فى الفترة من 11و حتى 18 يونيو المقبل أيضا ،حيث فضل الإتحاد إنطلاق المنافسات عقب الإنتهاء من شهر رمضان خاصة أنه لا يوجد أى إرتباط دولى فى ظل الإيقاف .

وكشف محمود محجوب مسبقا عن تحديد يوم 17 مايو المقبل موعدا لانطلاق بطولات الموسم المحلى عقب عيد الفطر المبارك وذلك ببطولة الجمهورية تحت 15و17 سنة، فى ظل صعوبة انطلاق البطولات فى الوقت الحالى وحتى شهر رمضان.

وأشار محجوب، فى تصريحات صحفية، إلى أن دور اللجنة الحالى عودة عجلة الحياة لرياضة رفع الأثقال ولم شمل أسرة اللعبة وفتح خط للتصالح وتقارب وجهات نظر مع الجبهات المعارضة من أجل رياضة رفع الأثقال المصرية.

وأكد محجوب أهمية عودة النشاط المحلى للأثقال بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا وعدم وجود مجلس لإدارة الاتحاد، حيث قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا بتعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة محجوب تضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر فى عملها حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021.

كما أشار محجوب إلى ضرورة بحث موقف الإيقاف ومتابعة الطعن الذى تم تقديمه فى الكاف فى ظل إيقاف الاتحاد المصرى دوليا بسبب المنشطات.