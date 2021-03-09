شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،محمد أبو جبل يؤدى برنامج تأهيل مكثف تمهيدًا لعودته للمباريات ، شوقى غريب يخاطب ليفربول رسميا لضم محمد صلاح للأولمبياد بعد القرعة .

شوقى غريب يخاطب ليفربول رسميا لضم محمد صلاح للأولمبياد بعد القرعة

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى مخاطبة ليفربول رسميا بشأن رغبته فى ضم محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز، لقائمة أولمبياد طوكيو عقب سحب قرعة الأولمبياد يوم 21 أبريل المقبل.

محمد أبو جبل يؤدى برنامج تأهيل مكثف تمهيدًا لعودته للمباريات

يؤدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج تأهيل مكثف تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي تأهيل الزمالك تمهيدا لعودته لحراسة المرمي خلال المباريات المقبلة.

مدير أعمال كريم العراقي يكشف عن عروض من أسبانيا والبرتغال للاعب المصري

كشف التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري، عن وجود عروض خارجية لكريم العراقي ظهير أيمن منتخب مصر الأوليمبي والنادي المصري، وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أزمة كريم ستنتهي قريباً لكي يعود للتواجد مع المصري في المباريات، وأشكر الجماهير على دعمهم لكريم، ونحن بصدد حل الأزمة بعد تدخل المخلصين، ويتبقى في عقد اللاعب موسم ونصف، واحنا تحت أمر النادي المصري لأنه صاحب الفضل علينا.

مروان حمدي يقترب من هجوم الزمالك أمام سيراميكا

يقترب مروان حمدي مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى ، بعدما تم استبعاده من مباراة الترجي التونسي الأخيرة.

اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على ضم 6 لاعبين من فريق بيراميدز لمعسكر مارس، والذى يتخلله مباراتان أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

شيكابالا يخضع لاختبار طبي على هامش مران الزمالك اليوم