مصدر لمصراوي: الأهلي يبدأ مفاوضات تمديد عقود رباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تمديد عقدي علي معلول وعمرو السولية ثنائي الفريق الأحمرعقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما أكده مصدر لمصراوي، فإن لجنة التخطيط ستعقد إجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لحسم العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول بالنادي .

وأوضح المصدر أن اللجنة ستدرس تمديد عقود بعض اللاعبين علي غرار ما حدث مع المالي اليو ديانج وحمدي فتحي.

وقال المصدر: "تم تكليف امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق ببدء التفاوض مع التونسي علي معلول وعمرو السولية لتمديد عقودهم التي تنتهي في يونيو 2022".

وأوضح أن المفاوضات مع علي معلول قد تبدأ عقب موقعة فيتا كلوب، وقد يتأجل الأمر لو تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده لحين عودته مع نهاية مارس الجاري.

وأضاف أن لجنة التخطيط ستبحث أيضًا موقف النيجيري جونيور اجايي وصلاح محسن والتي تنتهي عقودهم في نفس المدة .

كما لفت المصدر إلى أن اللجنة ستضع في اعتبارها موقف لاعب الوسط المدافع محمد محمود الذي ينتهي تعاقده في يونيو 2023 والذي يحظي برعاية خاصة من قبل محمود الخطيب رئيس النادي خاصة مع الظروف التي تعرض لها في الفترة الاخيرة من تعرضه للإصابه بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين وهو الان اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية .