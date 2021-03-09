قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي.. عودة ناصر ماهر.. واستبعاد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت القائمة عودة الثنائي سعد سمير ورامي بعد ما غابا عن مباراة فيتا كلوب الماضية، وظهر ناصر ماهر في القائمة بعدما أنهى فترة التأهيل في وقت سابق، كما عاد صلاح محسن.

وقرر موسيماني استبعاد محمود كهربا للعقوبة، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر للإصابة، ومحمود متولي لعدم اكتمال شفاءه، بالإضافة لغياب حمدي فتحي بسبب الإيقاف.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما على فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري ،ورفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.