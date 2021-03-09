مصدر لمصراوي: موسيماني يدرس الدفع ببيكهام كظهير أيسر أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشفت مصدر في الأهلي، أن هناك محاولات مكثفة لتجهيز أيمن أشرف لخوض مواجهة الإسماعيلي لكن الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني يدرس عدم المجازفة به خاصة أن اللاعب لا يزلا يشعر بالآم خفيفة في الركبة.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن موسيماني يرغب في عدم المجازفة بأيمن أشرف والاحتفاظ به لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح، أن مران الأهلي الختمامي قبل مواجهة الإسماعيلي، شهد تواجد أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيسر بعض الوقت خاصة مع إصابة محمود وحيد بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فيتا كلوب الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

ويدرس مدرب الأهلي موسيماني الدفع بأحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيسر أمام الإسماعيلي، في ظل عدم تماثل علي معلول للشفاء وإصابة محمود وحيد.

وفي وقت سابق، تعرض معلول لإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بحصول الأهلي على المركز الثالث.