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شيكابالا يشارك في مران الزمالك الجماعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك في مران الفريق الجماعي ليُعلن عن كامل الجاهزية للمباراة المقبلة للفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك قد خسر جهود اللاعب خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة والتي كانت قد لحقت به على مستوى الركبة.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي بنادي الزمالك، فإن شيكابالا انتظم في مران الفريق اليوم الثلاثاء ليكون بذلك جاهز للمشاركة في قادم المباريات.

ويتأهب الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة 15 من عمر مباريات دوري WE المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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