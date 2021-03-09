الامارات | الشارقة يعلن افتتاح متجر جديد لبيع منتجات النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعلن افتتاح متجر جديد لبيع منتجات النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة افتتاح متجر جديد لبيع مستلزمات النادي تحت إسم، "متجر الشرجاوي"، وذلك في المركز التجاري "سيتي سنتر الزاهية"، الذي يعد من أكبر المجمعات التجارية بالإمارة، وتم افتتاحه اليوم بمنطقة الزاهية في الشارقة.

ويقع المتجر بالقرب من المدخل الرئيس، وسيتم خلاله بيع منتجات النادي مثل قمصان الفريق الأول بمختلف المقاسات والألوان وأوشحة النادي، إضافة لمنتجات متنوعة تحمل شعار وهوية النادي. ويعد هذا ثالث متاجر النادي، بعد المقر الرئيس بإستاد خالد بن محمد بالحزانة، والذي تم افتتاحه نوفمبر الماضي، و"متجر الشرجاوي" بإستاد الشارقة في سمنان، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر الموقع الالكتروني مع توفر خدمة توصيل السلع.

وقال رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري إبراهيم الجرواي في تصريح صحافي إن الخطوة تأتي لتلبية طلبات جمهور النادي بتوفير أطقم الفريق الأول لكرة القدم وغيرها من المنتجات التي تحمل شعار واسم النادي في أماكن مختلفة يسهل عليهم الوصول إليها.

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