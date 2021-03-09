الامارات | رسمياً.. مجموعة سعودية تستحوذ على ناد فرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مجموعة سعودية تستحوذ على ناد فرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي شاتورو، متذيل ترتيب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا اليوم، انتقال ملكيته إلى مجموعة "يونايتد وورلد" التي يملكها الأمير السعودي عبد الله بن مساعد. وقالت المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، في بيان نشره النادي "تفخر يونايتد وورلد بالإعلان عن الاستحواذ على النادي. وإن قرار يونايتد وورلد بالاستثمار في فرنسا منطقي نظراً لتطورها وجودة اللعب فيها على مدى السنوات العشر الماضية".

وقبل عشرة أعوام، اتخذ بن مساعد قراراً بترك صناعة الورق وخوض غمار مهنة يحبّها، فأنشأ مجموعة "يونايتد وورلد"، التي بدأت باستحواذ أندية كرة قدم في قارات مختلفة، وليس شاتورو الفرنسي إلا جزءاً من تشكيلته المتنوعة. وتضم مجموعة بن مساعد (56 عاماً)، وزير الرياضة السابق في السعودية بين 2014 و2017، أندية شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرشكوت البلجيكي، كيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news